Тоннель Бориса Галушкина на северо-востоке Москвы отремонтируют

На северо-востоке Москвы проведут ремонтные работы в тоннеле Бориса Галушкина. Ремонт будет проводиться без полного закрытия сооружения, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что в IV квартале текущего года специалисты комплекса городского хозяйства приступят к обновлению тоннеля Бориса Галушкина. Сооружение расположено на пересечении одноименной улицы и проспекта Мира.

По словам заммэра, ремонт необходим из-за неудовлетворительного состояния инженерного объекта. Рабочие заменят защитно-декоративную облицовку с подсистемой крепления, которая стала разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрационного воздействия. Ремонтные работы будут проводиться без полного закрытия тоннеля, запланированы поэтапные перекрытия.

Бирюков добавил, что все мостовые сооружения в Москве за последние 13 лет прошли различные виды ремонта. Это позволяет не только продлить срок эксплуатации сооружений, но и создать комфортные условия для движения водителей и пешеходов.