В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт «Кусковский»

сегодня в 16:50

В Москве завершилась модернизация газорегуляторного пункта «Кусковский». Все работы проводились без отключения потребителей от газоснабжения, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Зместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в городе обновляют газорегуляторные пункты. За последние 14 лет модернизировали более 150 объектов.

Газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. Установленный срок службы модернизированных пунктов составляет более 40 лет.

Специалисты заменили устаревшее оборудование на оборудование отечественного производства, производительность которого — 930 кубометров в час. Новое оборудование имеет высокую степень надежности, пониженные шумовые характеристики и соответствует современным требованиям безопасности.