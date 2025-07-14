Куча патогенных микроорганизмов: почему опасно купаться в «сухих» фонтанах

«Сухие» фонтаны не предназначены для купания, так как они не соответствуют гигиеническим нормам, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Купание в фонтанах, особенно в так называемых „сухих“, где вода подается периодически, а дно остается открытым, может представлять серьезную угрозу для здоровья детей. Несмотря на кажущуюся безопасность, такие водоемы не предназначены для купания и не соответствуют гигиеническим нормам: вода в фонтанах не проходит должной очистки и обеззараживания, в отличие от бассейнов или природных водоемов, которые контролируют санитарные службы», — сказала Филева.

Она пояснила, что в стоячей воде быстро размножаются патогенные микроорганизмы: бактерии, например, кишечная палочка, легионелла, вирусы (энтеровирусы, ротавирусы) и паразиты (лямблии, криптоспоридии).

«Контакт с такой водой может привести к кишечным инфекциям, кожным заболеваниям и конъюнктивиту — воспалению слизистой оболочки глаза. Кроме того, в фонтан могут попадать загрязнения из окружающей среды: пыль, выхлопные газы, птичий помет. Дети, особенно с ослабленным иммунитетом, более уязвимы к таким воздействиям», — рассказала врач.