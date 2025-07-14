Свыше 1,2 тыс новых педагогов нашли для школ Подмосковья к 1 сентября

В Подмосковье идет активная работа по подбору педагогов к предстоящему учебному году. Учителей ищут в том числе и в новые образовательные учреждения: с 1 сентября заработают 23 такие школы на 19 тыс. мест, сообщила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

На текущий момент нашли уже 1259 учителей, планируется привлечь еще около 1,3 тыс. педагогов. Самые востребованные из них — начальных классов, по математике, русскому и английскому языкам, физике, информатике и истории.

«Планируем, что 1 сентября в наши образовательные учреждения пойдет около 106 тыс. первоклассников. Сейчас активно подбираем педкадры. Потребность на следующий учебный год — порядка 2,5 тыс. Уже половина из этих учителей подобрана и оформлена. Остальные — в процессе», — рассказала Пильдес в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По ее словам, сейчас педагоги проходят собеседования в специальном центре,и в образовательных учреждениях. По этому вопросу идет постоянное взаимодействие с муниципальными координаторами, отметила министр.

Пильдес также добавила, что школьное меню к 1 сентября решили разнообразить. В завтраки включили блинчики, хлопья с молоком, круассаны, напитки на выбор, в обеды добавили куриный шницель, рыбные палочки, овощи.

Ранее Воробьев заявил, что в 2025 году в Подмосковье появится 14 школ, построенных за счет бюджета. Реализуется также госпрограмма по капремонту образовательных организаций.

«В рамках президентских целей, национальных целей вы знаете, что продолжительное время мы строим и продолжаем строить школы: когда-то 30, когда-то 34. В этом году у нас <…> 14 бюджетных школ, еще есть внебюджетные школы», — рассказал губернатор.