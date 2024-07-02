В Москве аэрацию воздуха проведут 3 раза из-за аномальной жары

сегодня в 14:25

В связи с устойчивой жаркой погодой городские службы столицы продолжают работать в усиленном режиме, в частности проводят аэрацию воздуха, сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросах ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в период жары действует специальный регламент ухода за дорожным покрытием, которое сильно нагревается при высоких температурах. Спецслужбы проводят полив проезжей части каждые 3 часа.

Он добавил, что во вторник на центральных улицах Москвы и ключевых магистралях трижды проведут аэрацию, чтобы охладить дорожное полотно и воздух.

Уровень деформации асфальта в жаркие дни удается снизить благодаря регулярному поливу. Основная промывка дорожного покрытия проходит летом в ночное время — с 23:00 до 07:00.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

Также в жаркие дни особый уход проводится за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17:00.

Начало июля в Москве выдалось аномально жарким. В Подмосковье и столице во вторник прогнозируется до плюс 32 — плюс 34 градусов.