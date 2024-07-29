В Москве 13 домов с кессонами ждет капитальный ремонт

В 2024 году в столице сделают капитальный ремонт 13 домов с кессонами, сообщается на сайте мэра Москвы.

Эти декоративные элементы бывают квадратными, прямоугольными или другой формы. Зачастую с помощью них украшают арки домов и балконные плиты.

Капитальный ремонт затронет, в том числе, здания на Кутузовском проспекте, Волоколамском шоссе и улице Александра Солженицына.

Ранее стало известно, что в Москве с 2011 года провели реконструкцию и построили 12 электродепо метрополитена. До конца 2025 года в мегаполисе планируют возвести еще два депо — «Столбово» и «Южное».