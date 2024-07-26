В столице построено и реконструировано 12 метродепо с 2011 года

С 2011 года в Москве провели реконструкцию, также возвели 12 электродепо метрополитена, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

Пять депо были реконструированы. Построены семь — это «Аминьевское», «Митино», «Братеево», «Нижегородское», «Лихоборы», «Солнцево» и «Руднево».

До конца 2025 года в мегаполисе планируют построить депо «Южное» и «Столбово». До 2030 года в планах городских властей открыть депо «Троицкое», «Ильинское» и «Бирюлевское».

Сейчас в Москве функционируют 22 электродепо. Они отвечают за бесперебойную работу метрополитена. Там поезда проходят обслуживание, в том числе диагностику, ремонт и мойку.