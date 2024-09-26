В московских медучреждениях установили более 70 новых лифтов

Специалисты комплекса городского хозяйства установили более 70 новых и современных лифтов в медицинских учреждениях столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

21 лифт заменили во время капитального ремонта в поликлиниках и 52 лифта — в работающих больницах, где подошел к концу срок их эксплуатации. Новое лифтовое оборудование соответствует всем требованиям безопасности.

«Замена лифтов в корпусах больниц проводилась поэтапно, чтобы работники и пациенты не испытывали затруднений при перемещении между этажами», — рассказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что лифты заменили на крупных объектах — ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, ГКБ им. Н.Э. Баумана, ГКБ им. С.С. Юдина. Лифты в больницах отличает большая грузоподъемность и размеры дверных проемов. Важно, чтобы была возможность перевозить пациентов на каталках и реанимационных кроватях.

«Кабины сделаны из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, оснащены системами высокой точности остановки. Предусмотрены опции для маломобильных граждан: поручни, устройство речевых объявлений, кнопки управления с азбукой Брайля», — уточнил Бирюков.

Подъемные устройства оборудованы вентиляцией, системой бесперебойного питания, обеззараживающими УФ-рециркуляторами и особым режимом эвакуации. Во время ЧС лифт не останавливается, он открывается на ближайшем этаже. Механизмы в новых лифтах преимущественно отечественные, что минимизирует затраты и сложности с обслуживанием.