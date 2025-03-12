В МКД Подмосковья в феврале по заявкам жителей отремонтировали почти 550 лифтов

От состояния лифтового оборудования в многоквартирных домах напрямую зависит безопасность и комфорт жильцов. Своевременное обслуживание и ремонт лифтов проводит специализированная компания, сотрудники управляющей организации в свою очередь обязаны вовремя реагировать на все неисправности оборудования, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Лифты сегодня имеют непосредственное отношение к жизни и здоровью жителей. Мы за постоянный и открытый диалог производителей, обслуживающих организаций и органов власти. Наша задача — совместно найти рациональные решения ключевых вопросов и оптимизировать всю работу от производства лифтов на заводе до их установки на объекте. Сегодня, в первую очередь, делаем упор на подборе квалифицированных организаций, отвечающих за обслуживание лифтов в МКД», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, по заявкам жителей региона только в феврале была восстановлена работоспособность порядка 550 лифтов в многоквартирных домах.

В числе проведенных работ — ремонт электропроводки и канатов, замена деталей оборудования, в частности, дверей кабины и светильников, техническое обслуживание лифта после аварий, восстановление работоспособности отдельных поврежденных механизмов.

В случае обнаружения неисправности лифта жители могут обратиться по номеру 122*4. Заявку можно оставить и на портале ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.