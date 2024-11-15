В Лыткарине прошла встреча жителей с газовым участковым

В городском округе Лыткарино проходят встречи жителей с сотрудниками «Мособлгаз» с целью информирования о техническом обслуживании и эксплуатации газового оборудования. Горожане могут задать интересующие вопросы специалистам, а также зарегистрировать заявки на обследование или замену оборудования, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы ждем жителей города Лыткарино на встречах и готовы разъяснить им все возникающие вопросы. Также можем зарегистрировать заявки на дом и передать их в технический отдел на конкретные дату и время. У нас есть программа трейд-ин, по которой можно выгодно обменять старое оборудование на новое», — сказал инженер по техническому обслуживанию газового оборудования люберецкой РЭС Роман Клименко.

Встречи проходят ежемесячно в разных районах города Лыткарино. Последняя из них была 15 ноября у дома № 15 на улице Советской. Дополнительную информацию о дате, времени и месте проведения встреч можно узнать на сайте «Мособлгаз», у управляющих компаний и в соцсетях городских информагенств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.