В Люберцах заменили еще два лифта в доме на улице Михельсона

Два пассажирских лифта заменили в девятиэтажном доме № 89 на улице Михельсона в Люберцах. Один уже ввели в эксплуатацию, второй готовят к запуску, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Люберцах продолжается капитальный ремонт лифтового оборудования. В 2026 году планируют установить 39 новых подъемников взамен отслуживших нормативный срок. Два лифта заменили в доме № 89 на улице Михельсона, построенном в 2000 году.

«Специалисты выполнили работы примерно за 45 рабочих дней. В рамках капитального ремонта заменили все оборудование, кроме направляющих кабин и противовеса. Грузоподъемность новых лифтов составляет 400 килограммов, нормативный срок службы — 25 лет», — отметил главный инженер подрядной организации Андрей Швец.

Работы идут и в соседнем доме № 91, где также обновят два пассажирских лифта. Помимо установки оборудования, комплексный ремонт включает восстановление лифтовых шахт, приведение в порядок машинных и блочных помещений.

Всего в городском округе Люберцы эксплуатируется 4 865 лифтов. С 2014 по 2025 год по региональной программе капитального ремонта обновили 911 подъемников. Замена лифтов продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.