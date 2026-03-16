В Люберцах восстановили газ в доме на Спортивной улице

Газоснабжение восстановили в доме №10 на Спортивной улице в Дзержинском городского округа Люберцы после временного отключения из-за нарушений эксплуатации оборудования. Подачу газа приостанавливали по итогам планового техобслуживания, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Подачу газа в многоквартирном доме временно прекратили после проверки внутридомового и внутриквартирного оборудования, которую провели специалисты АО «Мособлгаз». В ходе осмотра в одной из квартир выявили нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Все помещения в доме оснащены газовыми плитами, и обнаруженное нарушение создавало угрозу безопасности жильцов.

В соответствии с пунктами 77 и 78 Правил №410, регламентирующих безопасную эксплуатацию газового оборудования, специализированная организация приостановила газоснабжение.

Инспекторы профильного министерства взяли ситуацию на контроль. Сотрудники территориального отдела организовали взаимодействие администрации городского округа Люберцы, управляющей и подрядных организаций, чтобы оперативно устранить нарушения.

После выполнения всех необходимых мероприятий условия для безопасной подачи ресурса были восстановлены. В настоящее время газоснабжение в доме работает в полном объеме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.