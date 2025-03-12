В Ленинском округе продолжается восстановление домов после атаки беспилотников

В Ленинском городском округе в настоящее время сотрудники администрации муниципалитета совместно с застройщиком и управляющей компанией продолжают активно заниматься восстановительными работами в домах № 6к2 и № 5к1, расположенных в Западном квартале в деревне Сапроново, пострадавших от попадания беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наиболее серьезные повреждения в доме № 6к2 получила квартира семьи Мухаевых, которых мы посетили вчера в больнице вместе с губернатором Московской области Андреем Юрьевичем. В настоящее время рабочие приближаются к завершающему этапу. Прошу всех жителей, несмотря на ограждения и сигнальные ленты, избегать торец дома № 5К1 и воздержаться от посещения дворовой территории дома № 6К2, в связи с ремонтными работами по восстановлению фасадов. Мы стараемся завершить ремонт в кратчайшие сроки», — сказал глава городского округа Станислав Каторов.

Он рассказал, что в квартире семьи Мухаевых на кухне рабочие демонтировали стены и подготовили проемы для новых окон, а в соседней комнате, спальне, уже установили новое окно. Также, в дополнение к этому, ведутся работы по восстановлению фасада жилого здания.

Жителям, которые ранее не обращались за помощью в штаб, рекомендуется обратиться в управляющую компанию для решения возникших вопросов. Получить необходимую поддержку можно в офисе, который находится по адресу: Северный квартал, дом 1В.

11 марта утром ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Москву и Московскую область. В результате погибли три человека. Они были сотрудниками «Мираторга».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверо пострадавших остаются в больнице Видного после атаки БПЛА.

«Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений», — отметил Воробьев.