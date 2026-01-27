сегодня в 08:59

В Красногорске борются с последствиями снежного циклона

Коммунальщики работают в усиленном режиме. В первую очередь от снега расчищают автомобильные дороги, тротуары, входные группы, а также подходы к социальным объектам.

Трассы обрабатывают противогололедными материалами. Как отмечают синоптики, снегопад будет продолжительным.

Ранее эксперты заявили, что сильный снег будет идти в Москве и области вплоть до четверга. В связи с этим в столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности, а в Подмосковье — «желтый».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.