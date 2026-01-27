В Красногорске борются с последствиями снежного циклона
Сотрудники дорожно-коммунальных служб Красногорска активно убирают снег после снежного циклона, сообщает Telegram-канал «Красногорск. Новости».
Коммунальщики работают в усиленном режиме. В первую очередь от снега расчищают автомобильные дороги, тротуары, входные группы, а также подходы к социальным объектам.
Трассы обрабатывают противогололедными материалами. Как отмечают синоптики, снегопад будет продолжительным.
Ранее эксперты заявили, что сильный снег будет идти в Москве и области вплоть до четверга. В связи с этим в столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности, а в Подмосковье — «желтый».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.
