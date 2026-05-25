В Коломне подключили к газу 450 частных домов

В Коломне в рамках федеральной программы социальной газификации к сетевому газу подключили 450 частных домов. Работы провели специалисты Коломенской газовой службы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мособлгаз продолжает реализацию президентского проекта «Социальная газификация» в Подмосковье. В Коломне к сетевому газу уже подключили почти 500 домовладений, в том числе 450 частных домов.

Одними из новых абонентов стали жители Подлипок Ирина и Александр. Их дом газифицировали на днях.

«Все прошло замечательно, нареканий нет. Наконец-то у нас газ! Теперь будем жить в своем доме круглый год!» — рассказала хозяйка дома Ирина.

Ранее семья отапливала дом печью, используя торфяные брикеты и уголь. После подключения газа необходимость закупать и хранить топливо отпала: теперь температуру отопления и горячей воды регулируют с помощью газового котла.

Проект социальной газификации действует в России с 2021 года. Он предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельных участков заявителей в населенных пунктах с действующими сетями. Участвовать могут собственники зарегистрированных домов, использующие газ для личных нужд.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.