В Коломенском округе газифицировали дом ветерана боевых действий

Дом ветерана боевых действий подключили к природному газу в деревне Щепотьево Коломенского округа в начале 2026 года. Работы выполнили специалисты филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток» в рамках президентской программы социальной газификации, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Семья Алексея Вячеславовича постоянно проживает в деревне Щепотьево. Ранее дом отапливался пеллетным котлом, так как в населенном пункте не было газа. В конце 2025 года деревню газифицировали, а в начале 2026 года специалисты подключили домовладение к природному газу.

Алексей Вячеславович имеет статус ветерана боевых действий, что позволило ему воспользоваться региональными субсидиями.

«Льгота действительно помогла – газовые сети внутри участка построили бесплатно, на покупке газового оборудования мы тоже здорово сэкономили за счет компенсации», — рассказал он.

Дом ветерана стал 46-м домовладением в Щепотьеве, подключенным к газу по президентской программе. Жители Подмосковья, имеющие право на льготы, могут подать заявку на подключение только через портал РПГУ. Региональные меры поддержки полностью покрывают затраты на строительство газопровода в границах участка и компенсируют расходы на газоиспользующее оборудование в размере 80 085 рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.