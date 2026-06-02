В Клину в 2026 году обновят газовые сети в четырех домах

В четырех многоквартирных домах Клина в 2026 году заменят изношенные газовые сети и установят датчики утечки газа и угарного газа. Работы пройдут в рамках капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В домах обновят газовые стояки и внутреннюю разводку. В каждую квартиру установят новые трубопроводы с антикоррозийным покрытием и современные запорные краны. Замена оборудования направлена на повышение надежности системы и снижение риска аварийных ситуаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.