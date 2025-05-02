В Клину продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды

Завершились работы по очистке автомобильной дороги от поваленных из-за непогоды деревьев в районе деревни Залесье, сообщила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

«Движение восстановлено», — написала Сокольская в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что также рабочие восстановили движение на улице Чайковского и трассах «МБК-Борщево — М-10» и «Лотошино-Суворово-Клин». С проезжей части были убраны все поваленные деревья.

По словам главы муниципалитета, деревья с линии электропередач были удалены по адресу: улица Чайковского, дом № 64 корп. 2. Еще поваленные непогодой деревья были убраны на улицах 50 лет Октября, Терешковой и Ленинградском шоссе. В настоящее время проводятся работы на улице Чайковского, Дзержинского и Менделеева.

Сокольская добавила, что аварийные бригады восстанавливают освещение на улице Чайковского. На улице Мира восстановительные работы завершены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе свыше 200 аварийных бригад заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — сказал Воробьев.