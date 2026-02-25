сегодня в 16:19

В Климовске построен новый дом для переселенцев из аварийного жилья

В поселке Южный микрорайона Климовск городского округа Подольск построен дом для переселенцев из аварийного жилья. Министерство жилищной политики Московской области выдало Муниципальному казенному учреждению «Градостроительное управление» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Общая площадь 17-ти этажного двухсекционного корпуса составляет более 9 тыс. кв. метров. Дом рассчитан на 199 квартир, в него переедут почти 400 человек. Работы велись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за счет бюджетных средств.

В поселке Южный находятся 30 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими расселению. Они были возведены в 50-х годах.

Вблизи места строительства первого дома ведется строительство дома в рамках реализации второго этапа. Прилегающая территория корпусов будет благоустроена.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.