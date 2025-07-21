сегодня в 16:50

В Истре восстанавливают размытый из-за ливня мостовой переход к 4 СНТ

Сильный ливень размыл асфальтированный мостовой переход через ручей в районе СНТ «Новатор» в округе Истра. На месте проводятся экстренные работы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Из-за непогоды произошло подтопление и локальное разрушение полотна дороги, которая ведет к СНТ «Новатор», «Лотос», «Поляны» и «Боровик». Они оказались отрезанными от других населенных пунктов.

На место оперативно прибыли специалисты экстренных служб, чтобы начать восстановительные работы. Проводится ограждение данного аварийного участка.

Совместно с Минтрансом Подмосковья будут проведены оперативные мероприятия, чтобы восстановить асфальтированную насыпь через ручей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экстренным службам нужно уделить первоочередное внимание ликвидации подтоплений. Он добавил, что погодные факторы влияют на приоритеты в деятельности областного руководства.

«Ключевое сообщение по этой теме — максимально внимательно отработать места подтоплений», — сказал он.