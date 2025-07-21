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Воробьев: надо максимально внимательно отработать все места подтоплений

Ответственным службам нужно уделить приоритетное внимание ликвидации подтоплений, вызванных проливным дождем в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ключевое сообщение по этой теме — максимально внимательно отработать места подтоплений», — заявил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор отметил, что погодные факторы влияют на приоритеты в деятельности областного руководства.

Ранее Воробьев заявлял, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий сильного дождя. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

На Москву и область в ночь на понедельник обрушился мощный ливень, он продолжается до сих пор. Месячная норма по осадкам выполнена повсеместно, а в Подмосковье — перевыполнена.