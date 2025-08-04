В июле эксперты стройконтроля Подмосковья приняли 29 лифтов после капремонта
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
В рамках региональной программы капитального ремонта в 20 многоквартирных домах Московской области под контролем специалистов Управления технического надзора капитального ремонта заменили 29 новых грузовых и пассажирских лифтов за месяц. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Работы проведены в округах:
- Королев;
- Чехов;
- Рузский;
- Сергиево-Посадский;
- Солнечногорск;
- Фрязино;
- Домодедово.
Замена лифтового оборудования включает:
- демонтаж старых механизмов и систем управления;
- установку современных лифтов с улучшенными характеристиками;
- замену инженерных систем в машинных помещениях и шахтах;
- наладку и проверку оборудования, в том числе систем безопасности.
После завершения монтажа каждый лифт проходит испытания и оценку соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 и стандартам ЕАС, ГОСТ.
В прошлом году под контролем специалистов в многоквартирных домах Подмосковья обновили 525 единиц лифтового оборудования.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.
«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.