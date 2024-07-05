В Химках заменят 46 лифтов в многоквартирных домах в этом году

В городском округе Химки в этом году заменят 46 лифтов. Новое оборудование российского и белорусского производства установят в восьми многоквартирных домах. Техника отвечает современным требованиям безопасности. Планы предстоящего ремонта обсудили в ходе общегородского совещания под руководством первого заместителя главы городского округа Родиона Левочки.

«Продолжаем работы по ремонту подъездов. В рамках муниципальной программы работы выполняются под руководством жителей и депутатского корпуса. До 1 сентября мы выполним ремонт 93 подъездов многоквартирных домов»

Работы уже ведутся по 27 адресам», — Денис Юрков.

Кроме того, в планах на следующую неделю — локальный ремонт кровли в 21 многоквартирном доме. Специалисты проведут демонтаж устаревшего покрытия, отремонтируют поврежденные участки и загерметизируют швы на свесах и желобах.

Всего до конца года в городском округе капитально отремонтируют 134 многоквартирных дома. Специалисты обновят фасады, инженерные системы, а также проведут работы по замене кровли. На следующей неделе рабочие приступят к покраске фасадов на улицах Пожарского, Родионова и Юбилейном проспекте.

Отметим, за последние пять лет в Химках отремонтировали более 500 домов. Контроль работ осуществляют председатели советов домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.