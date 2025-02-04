В Химках и Лобне притупили к замене лифтов

В Московской области продолжается масштабная программа по обновлению лифтового оборудования. В настоящее время работы ведутся в больнице города Химки на улице Пожарского, д. 22, и в жилом доме города Лобня на улице Чехова, д. 6. Процесс замены лифтового оборудования проходит под строгим контролем экспертов ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«В первую очередь в программу капитального ремонта включаются лифты, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. В Подмосковье уже заменены все лифты с истекшим сроком эксплуатации — это порядка 13 тысяч единиц, — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. — В 2025 году планируется установить еще 376 новых лифтов в 136 жилых домах региона».

Внедрение новых подъемных механизмов осуществляется поэтапно, в соответствии с технологическим регламентом:

Проверка геометрии шахты на соответствие нормативам.

Установка направляющих и шахтных дверей.

Монтаж кабины в нижней точке шахты и системы противовесов в верхней.

Установка лебедки, буферов и ограничителей скорости.

Монтаж тяговых канатов.

Комплексные пуско-наладочные работы перед сдачей объекта.

Работы по замене лифтов планируется завершить в установленные сроки. Новые подъемники будут надежно служить жителям, обеспечивая бесшумный ход, плавность движения и повышенный уровень безопасности.

ГБУ МО «УТНКР» осуществляет строительный контроль за реализацией крупнейших проектов в Московской области, а также активно участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Подробности о деятельности учреждения можно найти на официальном сайте: https://utnkr.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.