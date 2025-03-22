В Госдуме рассказали, что тарифы ЖКХ вырастут почти на 12% с 1 июля

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что с 1 июля в России тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут в среднем на 11,9%, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что процент является усредненным по стране. Точные тарифы будут зависеть от региона, потому что окончательные решения принимают местные тарифные службы на основании установленных федеральных коридоров.

По его словам, повышение тарифов объясняется инфляцией и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что изменения климата и колебания температуры сильно влияют на жилье и коммунальные услуги в России. Хотя зимы стали теплее и, казалось бы, это снижает потребление энергии для отопления, люди все чаще получают высокие счета.