В Госдуме ответили, почему растут счета за коммунальные услуги в теплое время

Депутат Разворотнева: счета за ЖКУ зависят от цен на энергию и инфраструктуры

Изменения климата и колебания температуры сильно влияют на жилье и коммунальные услуги в России. Хотя зимы стали теплее и, казалось бы, это снижает потребление энергии для отопления, люди все чаще получают высокие счета. Это связано с несколькими причинами. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала, что важны не только температура, но и качество зданий, сообщает АБН24 .

Например, старые дома с плохой теплоизоляцией тратят много тепла, даже когда не так холодно. Счета также зависят от рыночных цен на энергию, тарифов и состояния инфраструктуры.

Экономист Ольга Тарасова отметила, что изменения в тарифах могут занять время. Это связано с необходимостью инвестиций в обновление систем, что тоже может повысить цены. Повышение налогов на энергокомпании увеличивает затраты для клиентов.

Улучшение теплоизоляции и модернизация отопительных систем могут помочь снизить потребление ресурсов и счета. Также снижение цен на нефть и газ может отразиться на тарифах. Если примут законы, которые снизят налоги для энергетических компаний, это будет полезно для потребителей.

Использование солнечной и ветровой энергии требует значительных вложений, но в будущем может уменьшить расходы. Эксперты уверены, что важно, чтобы люди принимали участие в энергетических проектах.

«Модернизация старых зданий должна стать одним из приоритетов для правительства, и это может быть осуществлено не только через бюджетные средства, но и за счет частных инвестиций», — заявила Разворотнева.

Совместные программы с бизнесом могут помочь ускорить обновления. Работа государства, бизнеса и граждан вместе поможет создать доступные и устойчивые решения для всех.