В Госдуме предложили разрешить газовщикам беспрепятственно заходить в квартиры

Газовщики по решению суда смогут беспрепятственно заходить в квартиры россиян. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, сообщает ТАСС .

Как рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, закон предполагает, что собственники или наниматели квартир обязаны будут обеспечивать доступ специалистов к газовому оборудованию. В случае отказа организация будет вправе получить доступ в судебном порядке.

Для того, чтобы газовщики смогли попадать в жилье без каких-либо проблем, суд должен будет вынести соответствующее решение в течение 12 дней. После этого специалисты будут совместно с ФССП возвращаться в квартиры, но у них уже будет право беспрепятственного попадания внутрь.

Законопроект Госдума собирается рассмотреть 25 февраля. В комитете порекомендовали принять его в I чтении.

Авторы документа считают, что он поможет газовщикам беспрепятственно заходить в квартиры для проверки оборудования, так как отсутствие такого допуска создает угрозу жизни жителям дома.

Ранее россиян предложили оповещать о приходе газовщиков через СМС и «Госуслуги». Считается, что такой подход позволит защитить людей от мошенников, которые представляются сотрудниками городских служб.