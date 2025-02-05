Россиян предложили оповещать о приходе газовщиков через СМС и «Госуслуги»

В Государственной думе выступили с инициативой присылать оповещения о приходе газовщиков через СМС-сообщения и «Госуслуги». Такой подход позволит защитить людей от мошенников, которые представляются сотрудниками городских служб, сообщает SHOT .

В рамках инициативы предлагают обязать все газоснабжающие организации РФ заранее оповещать жильцов о приходе своих сотрудников. Причем делать это нужно не через развешивание бумажных объявлений в подъездах, а с использованием «Госуслуг» или СМС.

Помимо этого, депутаты Госдумы предлагают добавить на портал функцию проверки подлинности удостоверения газовщика. Так люди смогут удостовериться, что перед ними реальный специалист, а не мошенник.

Парламентарии внесли инициативу, поскольку фейковые газовщики на протяжении многих лет обманывают россиян. Они представляются сотрудниками коммунальных служб и совершают преступления. Чаще всего от их рук страдают пенсионеры.