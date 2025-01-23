В Финляндии энергокомпании начали массово экономить горячую воду

В Финляндии энергокомпании стали строить резервуары для хранения горячей воды. Такое решение было принято в целях экономии, сообщает РИА Новости .

Воду нагревают, когда электричество дешевое, а потом накапливают в специальных резервуарах. В сеть теплоснабжения ее пускают в тот момент, когда электричество дорожает.

Цены на централизованное теплоснабжение в стране за последние два года сильно выросли. Это произошло из-за подорожания древесного топлива — цены поднялись почти в два раза.

В том числе в 2024 году Финляндия столкнулась с заметным увеличением банкротств, охватившим 12,4% компаний, что соответствует 2 829 случаям. В основном это коснулось секторов строительства и торговли.