В Электростали продолжается ремонт подъездов

На данный момент в городском округе Электросталь в рамках текущего ремонта работы выполнены в 13 подъездах. Сейчас работы продолжаются еще в 9 подъездах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, например, строительные бригады уже закончили работы во 2-м подъезде на проспекте Ленина, дом № 7, в 4-м подъезде на ул. Первомайской, дом № 42, а также в 4-м подъезде на ул. Тевосяна, дом № 14а. Уже обновлены подъезды на ул. Чернышевского, дом № 27 (подъезд № 1, 3, 4) и дом № 62 (подъезд № 1, 2). Также подрядчики завершили ремонт подъездов по ул. Журавлева, дом 11 корп. 1 (подъезд № 1) и ул. Победы, дом № 2, корп. 4 (подъезд № 1, 2, 3, 4).

В этом году управляющие организации города отремонтируют 63 подъезда в рамках текущего ремонта. Перечень работ будет зависеть от того, что именно нужно отремонтировать на конкретных лестничных площадках.

Кроме того, 30 подъездов планируется отремонтировать по программе губернатора Подмосковья, из них в 18 уже приступили к работам.

С адресами подъездов, которые будут отремонтированы по государственной программе МО «Формирование современной комфортной городской среды» в этом году, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.