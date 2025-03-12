В Дзержинском стартовала весенняя уборка автодорог

С 11 марта коммунальщики приступили к мойке дорожных знаков на муниципальной и региональной сети автодорог. На территории Дзержинского находятся 23 муниципальные автомобильные дороги, протяженностью 19,37 км, которые обслуживает МП «Наш дом — Дзержинский». А также 12 автомобильных дорог регионального значения 13,6 км, которые обслуживает ООО «Армата», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С целью усиления механизации труда, спецтехника на следующей неделе пройдет переоборудование для летних видов работ.

С начала апреля в городе стартует летний регламент уборки общественных территорий: мойка малых архитектурных форм, памятников и элементов на детских игровых площадках, мойка автодорог, проезжей части и тротуаров, ограждений и остановочных павильонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе установилась теплая и сухая погода, а значит — самое время привести в порядок после зимы территорию Московской области.

«Перечень задач стандартный, но подходы к выполнению мы должны искать новые, более эффективные. Это касается и системы контроля, и усиления механизации труда, и информирования жителей о наших планах — здесь не бывает мелочей, все детали имеют значение», — уточнил губернатор.