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В Долгопрудном появится 15 благоустроенных троп в этом году

В Московской области снова стартует программа «Пешком», которая улучшает условия для пешеходов уже не первый год. Так, в этом году на территории городского округа Долгопрудный планируется благоустроить 15 пешеходных дорожек в самых востребованных местах. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«В этом году мы благоустроим 557 маршрутов. Это на 60 больше, чем в 2024. Программа однозначно пользуется спросом у жителей всех округов региона. С каждым годом количество поступающих заявок в администрации увеличивается. Непосредственно к самим работам подрядчики приступят ориентировочно в апреле, но в зависимости от погодных условий эти сроки могут быть скорректированы», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Работы будут проходить по следующим адресам:

от д. 4 по ул. Космонавта Сереброва к д. 9к1 по Новому бульвару;

к станции МЦД Шереметьевская;

от д. 21 по Новому бульвару к магазину «Вкус-Вилл»;

от Лихачевского шоссе, д. 6к1 до детского сада гимназия № 13 по ул. Спортивная, д. 9А;

от д. 11 по ул. Московского шоссе к МЦД «Новодачная»;

от д. 4 по ул. Нагорная до д. 16Б по ул. Лихачевское шоссе;

от д. 20 по ул. Молодежная до д. 22 по ул. Молодежная;

от ул. Институтский переулок д. 6 до ул. Институтский переулок д. 8А;

с торца д. 23 по ул. Ак. Лаврентьева до детской площадки;

с торца д. 13к3 по Лихачевскому шоссе до контейнерной площадки;

от д. 8 по ул. Железнякова до Школы № 10;

от Лихачевского шоссе д. 8к1 до пешеходного перехода;

к контейнерной площадке в мкр-н. Павельцево на пересечении ул. Колхозная и ул. Лаврушенский переулок;

от автобусной остановки ул. Дирижабельная до ул. Новый бульвар д. 2;

от ул. Молодежная, д. 8 к МАОУ гимназии № 13.

В прошлом году в муниципалитете заасфальтировали 11 троп, ведущих к социальным объектам.

Отметим, что работы осуществляются исходя из запросов жителей.

Полный перечень адресов можно найти на официальном сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.