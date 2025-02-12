В Дмитровском округе газ провели в дом ветерана Великой Отечественной войны

Президентская программа «Социальная газификация» активно реализуется на территории Дмитровского муниципального округа. Все больше жителей получают возможность провести газ в свои дома. Так, в рамках программы специалисты провели пуск газа в доме труженика тыла, ветерана Великой Отечественной войны, в селе Куликово. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Московская область стала первым регионом, где по инициативе губернатора была введена дополнительная мера поддержки для населения в рамках этой программы. Теперь льготные категории граждан могут получить газ бесплатно.

Для этих граждан предусмотрены бесплатные работы по проведению газа внутри участка и предоставляется газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей. Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни в сельских населенных пунктах, делая газификацию доступной для большего числа жителей.

Ветеран Мария Афанасьевна начала работать в 15 лет в совхозе в деревне Слободищево. Также копала окопы для защитников Москвы.

В те трудные для страны годы люди в тылу работали без устали, делая все возможное, чтобы приблизить победу. Сейчас важно не только помнить трудовые подвиги каждого ветерана, но и создавать для них комфортные условия.

«Сначала мы подали заявку, как обычно. А потом узнали, что нашей семье положены льготы, так как наша бабушка — Мария Афанасьевна, ветеран Великой Отечественной войны. Ей 96 лет! Поэтому мы подали заявку уже с учетом льгот. Раньше мы отапливались электричеством, а это, конечно, очень дорого», — поделилась Людмила Александровна, невестка Марии Афанасьевны.

Следует отметить, что дополнительная мера поддержки предоставляется только при первичной газификации и доступна только при подаче заявки через Региональный портал государственных услуг. Чтобы воспользоваться правом на льготное подключение, жителям необходимо подать заявку на сайте РПГУ.

Программа «Социальная газификация» реализуется на всей территории Российской Федерации с 2021 года и предусматривает бесплатное для жителей строительство газопроводов до границ участков, что особенно актуально для сельской местности. За всё время реализации программы от жителей Дмитровского округа было подано 8 258 заявок, 2 776 из них уже исполнены.

«Программа «Социальная газификация» является важным шагом в улучшении качества жизни населения, особенно в сельской местности. Внедрение таких инициатив, как бесплатное проведение газа и предоставление газового оборудования для льготных категорий граждан, демонстрирует заботу государства о своих гражданах», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Узнать, кто имеет право на льготы, можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.