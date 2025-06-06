В ДК поселка Большевик состоялась встреча депутатов с жителями

5 июня встреча с жителями в формате выездной администрации состоялась в Доме культуры поселка Большевик, передает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

ВРИП главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с депутатом Московской областной Думы Татьяной Карзубовой, депутатами окружного Совета депутатов Николем Пушкиным, Еленой Акимовой и руководителями профильных организаций приняли участие в работе.

Основные обращения жителей касались: Благоустройства и освещения дворов, скверов и территорий у учебных заведений. Состояния дорожной инфраструктуры (ремонт дорог, пешеходные дорожки, безопасность движения). Организации мест для выгула собак.

В числе прочих вопросов, была поднята тема, касающаяся организации системы обращения с отходами, в частности, распределения зон ответственности по уборке мусора и обустройства контейнерных площадок. Будем принимать соответствующие меры по ее решению.

Жители деревни Дашковка обратились по вопросу ремонта одной из внутренних проселочных дорог. Во время выездной администрации заместитель главы выехал с жителями на место. В ближайшее время проведется профилирование участка с отсыпкой щебнем.

Дал поручение проверить состояние подвального помещения на ул. Ленина, 11 п. Большевик. Также проработаем запрос о площадке для выгула собак от жителей улиц Декабристов, 1 и Пушкина, 44. Следующая выездная администрация состоится 18 июня в 17:00 в ДК п. Оболенск. — отметил Алексей Шимко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.