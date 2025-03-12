В деревне Новопокровское Коломны начались работы по прокладке газовых сетей

В деревне Новопокровское округа Коломна начались работы по прокладке газовых сетей. Это означает, что вскоре местные жители смогут подключиться к газу. Строительство осуществляет компания «Мособлгаз» в рамках программы губернатора Московской области «Новая газификация», сообщает пресс-служба администрации округа.

После завершения работ в деревне будет создана газовая распределительная система длиной примерно 1 км. Для укладки труб используют два способа: открытый — через рытье траншей, и закрытый — методом горизонтально направленного бурения, чтобы сохранить целостность дорог.

С января 2025 года «Мособлгаз» параллельно ведет строительство газопроводов в нескольких населенных пунктах юго-восточной части Подмосковья, включая деревню Молодинки и Новопокровское.

Программа «Новая газификация» направлена на обеспечение газом тех селений, где раньше его не было. После постройки и официальной регистрации газовых коммуникаций жители смогут воспользоваться программой социальной газификации и бесплатно провести газ до границ своего участка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.