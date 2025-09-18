В деревне Коргашино Мытищ завершается капитальный ремонт газовой магистрали. Ход работ на улице Центральной проверил заместитель главы округа Александр Хаюров и отметил, что работы ведутся оперативно и будут завершены в ближайшее время. Временное отключение газа затронуло около 100 домовладений, но подача газа будет восстановлена в кратчайшие сроки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После завершения работ планируется обход с целью пуска оборудования, проверки на герметичность и будет дан инструктаж по безопасному пользованию газом в быту. Работы включают замену отключающих устройств, что важно для безаварийной работы системы и бесперебойного снабжения газом.

Модернизация газовой инфраструктуры является частью программы капитального ремонта и технического обслуживания сетей. Новое оборудование повысит надежность и безопасность газоснабжения, снизит риски аварий и обеспечит стабильную подачу газа.

Данные мероприятия являются составной частью масштабной программы капитального ремонта и планового технического обслуживания газораспределительных сетей.

Жители деревни Коргашино могут узнать о сроках проведения работ и возобновлении подачи газа по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(498)687-47-04 (добавочный 03086).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030 году нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.