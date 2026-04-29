В деревне Кобелево Шатуры начали строительство газовых сетей

Строительство газовых сетей стартовало в деревне Кобелево Шатурского округа, возможность подключиться к природному газу получат жители 50 домов. Уже проложено около 2,7 км из запланированных 3,2 км сетей, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Ранее дома в деревне отапливались дровами, что требовало значительных затрат времени и средств. Переход на газ позволит обеспечить стабильное отопление и сократить расходы, а также отказаться от заготовки и хранения дров.

Подать заявку на подключение можно на официальном сайте Мособлгаза по ссылке: https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map.

Программа «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» действует при соблюдении ряда условий: численность населения населенного пункта должна составлять не менее 30 человек, а затраты на газификацию — не превышать 450 000 рублей на одного жителя.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.