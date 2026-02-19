В Чехове восстановили электроснабжение центра творчества

Энергетики 18 февраля восстановили подачу электричества в центр развития творчества детей и юношества в Чехове, где идет капитальный ремонт. Специалисты проложили временный кабель после аварийного отключения, что позволило строителям возобновить работы.

Причиной отключения, предположительно, стала перегрузка сети, из-за которой вышел из строя подземный силовой кабель. В результате рабочие не могли использовать строительное оборудование и электроинструмент.

Специалисты «Мособлэнерго» проложили временную линию по воздуху на опорах с применением автовышки и полностью восстановили электроснабжение здания. В марте–апреле планируется обустроить две постоянные линии электропередачи, проект уже подготовлен. Мощность электросети увеличат с 20 до 80 кВт.

В здании продолжается капитальный ремонт. Строители монтируют системы водо- и теплоснабжения, обновляют межэтажные перекрытия и ведут внутреннюю отделку. В помещениях установлены радиаторы, проложены водопроводные трубы, смонтированы воздуховоды и вентиляционные каналы. Впереди — монтаж систем электроснабжения, канализации и слаботочных сетей.

Ранее на объекте заменили кровлю, выполнили большую часть фасадных работ и установили новые окна, что повысило тепло- и гидроизоляцию. Здание, построенное около 70 лет назад, модернизируют по госпрограмме Московской области. Завершить работы планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.