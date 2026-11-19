Президентский проект социальной газификации реализуется в Боровкове с 2021 года. За это время газопроводы бесплатно подвели к границам 122 земельных участков, газом обеспечили 100 домовладений. Всего в Богородском округе за пять лет действия программы подключили более 2700 частных домов.

Газопровод до границ участка подводят бесплатно, а работы внутри участка оплачивает заявитель. Стоимость рассчитывают по стандартизированным тарифам комитета по ценам и тарифам Московской области. Она зависит от длины газопровода, способа прокладки — надземного или подземного, рельефа участка, выбранного оборудования и дополнительных работ.

Предварительную стоимость можно рассчитать в онлайн-калькуляторе на сайте Мособлгаза. Для этого нужно указать параметры участка, длину газопровода, способ прокладки и оборудование. Точную стоимость определяют после обследования участка. После подачи заявки владельцу направляют коммерческое предложение с итоговой ценой и сроками.

Льготы предусмотрены для участников СВО и членов их семей, многодетных семей, ветеранов боевых действий, инвалидов и других категорий граждан. Владельцам домов рекомендуют проверить право на такую поддержку.

Подать заявку на бесплатное подведение газа к границам участка и отслеживать этапы работ можно в личном кабинете клиента АО «Мособлгаз».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.