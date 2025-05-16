В 719 тыс квартирах Подмосковья проверили газовое оборудование с начала года

Сотрудники «Мособлгаза» продолжают проводить техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах Московской области. Так, с начала текущего года работы были выполнены в 719 тыс. газифицированных квартирах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В ходе технического обслуживания специалисты проводят ряд работ по:

проверке герметичности соединений и отключающих устройств;

регулированию процесса сжигания газа в различных режимах работы;

контролю давления газа перед газоиспользующим оборудованием и многому другому.

Также в рамках проверок с жителями проводятся разъяснительные беседы и инструктажи, в которых рассказываются правила пользования газовым оборудованием, а также меры по предотвращению взрывов газа и пожаров.

Жителям напоминаем, что уклонение от проверок и недопуск сотрудников для их проведения могут поставить под угрозу безопасность жителей всего дома.

Узнать о планах по газовому техобслуживанию многоквартирных домов Московской области можно на сайте «Мособлгаз».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.