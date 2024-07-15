В 54 дачных поселка могут провести газ в рамках соцгазификации в Ленинском округе

До 1 августа в Московской области планируется утвердить план-график догазификации садовых некоммерческих товариществ. При этом Ленинский городской округ — в числе муниципалитетов с наибольшим количеством СНТ, подходящих под условия президентской программы, сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Социальной газификации подлежат садовые товарищества, расположенные в границах уже газифицированных населенных пунктов. В Ленинском округе 54 СНТ соответствуют данному критерию. На сегодняшний день администрация муниципалитета инициирует проведение внеочередных собраний в каждом из них, где собственники должны принять общее решение, участвуют ли они в программе. Затем председатель оформляет единую заявку о подключении и в обязательном порядке прикладывает к ней протокол общего собрания. После этого СНТ включают в график», — приводятся в сообщении слова заместителя главы округа Эдуарда Арадушкина.

Как и в случае с социальной газификацией населенных пунктов, газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан в СНТ. Услуги внутри участка, включая оборудование, должен будет оплатить сам дачник. При этом домовладение должно иметь статус жилого дома, и на него должны быть оформлены правоустанавливающие документы.

Напомним, программа догазификации СНТ стартовала в 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина, озвученному им в ходе Послания Федеральному Собранию. Ранее, с 2021 года, в России начала действовать программа «Социальной газификации» населенных пунктов, в рамках которой в Ленинском округе голубое топливо пришло более, чем в 2 тысячи домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.