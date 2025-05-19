В 2 тыс домах Подмосковья перешли на электронное голосование собственников
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства — ГИС ЖКХ продолжает активно развиваться, пополняясь новыми функциями и становясь все более ценным инструментом для жителей. На сегодняшний день 2 тыс. многоквартирных домов Московской области перешли на электронный формат голосования, также в планах внедрить все последующие ОСС в цифровой формат еще 6 тыс. МКД. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Мобильное приложение „Госуслуги.Дом“ является одной из цифровых площадок, на которой собственники могут принять участие в электронном голосовании с использованием системы ГИС ЖКХ. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования. Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в том числе донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Недавно в системе была добавлена вкладка, в которой подробно и доступно изложены принципы и порядок организации общих собраний собственников. Это поможет владельцам легче понимать и реализовывать процедуры, связанные с управлением общим имуществом в многоквартирных домах.
Также теперь доступна отдельная страница, которая содержит основную информацию о порядке организации и проведении общих собраний собственников в онлайн-формате. Это особенно важно в тех случаях, когда собственники не могут присутствовать на встречах оффлайн, но при этом нужно решить актуальные вопросы.
Как организовать собрание в доме через ГИС ЖКХ
Проверьте статус оператора обработки персональных данных:
- убедитесь, что ваша компания числится на сайте Роскомнадзора. Если нет — подайте заявку;
- актуализируйте реестр собственников. Проверьте права собственности через Росреестр. Если информация устарела — необходимо внести корректировки.
Подготовьте электронный паспорт дома на сайте ГИС ЖКХ:
- указан корректный кадастровый номер;
- проверьте наличие всех помещений с привязанными кадастровыми номерами;
- все дочерние номера также правильно указаны;
- нет аномально маленьких помещений (<1 кв. м).
Подготовьтесь к голосованию:
- создайте проект сообщения о голосовании. Используйте шаблон Оператора и согласуйте его с юристом;
- заполните шаблон бюллетеня. Необходимо также согласовать его с юристом.
Разместите информацию об ОСС:
- подпишите и разместите сообщение о голосовании в подъезде э дома;
- загрузите его в ГИС ЖКХ, заполнив все обязательные поля.
Организуйте сбор голосов:
- в день голосования всем собственникам будут отправлены уведомления в личные кабинеты ГИС ЖКХ и госуслуг, а также на электронную почту;
- проголосовать можно онлайн через мобильное приложение «Госуслуги Дом» или в личном кабинете ГИС ЖКХ — голоса будут учитываться автоматически.
Разместите заполненные собственниками бюллетени в системе:
- обеспечьте возможность получения и сдачи бюллетеней для тех, кто не сможет проголосовать онлайн.
Подведите итоги:
- после завершения голосования протокол будет автоматически сформирован через 1 час;
- протокол и решения собственников будут доступны в личном кабинете ГЖИ, но их также нужно отправить в ГЖИ.
Опубликуйте итоги:
- необходимо разместить информационное сообщение об итогах голосования в подъездах;
- убедитесь, что собственники знают о возможности просмотра протокола в ГИС ЖКХ и в приложении «Госуслуги Дом».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что при электронном голосовании собственников жилья в МКД процессы можно отслеживать более оперативно.
«Наша задача — познакомить, вооружить жителей новым, удобным механизмом голосования за управляющую компанию. Ряд муниципалитетов уже включились в эту работу, а ключевое в этой работе — это разъяснение того, как поступать в тех или иных случаях, ну и, конечно, общее собрание собственников», — уточнил Воробьев.