В 2 тыс домах Подмосковья перешли на электронное голосование собственников

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства — ГИС ЖКХ продолжает активно развиваться, пополняясь новыми функциями и становясь все более ценным инструментом для жителей. На сегодняшний день 2 тыс. многоквартирных домов Московской области перешли на электронный формат голосования, также в планах внедрить все последующие ОСС в цифровой формат еще 6 тыс. МКД. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Мобильное приложение „Госуслуги.Дом“ является одной из цифровых площадок, на которой собственники могут принять участие в электронном голосовании с использованием системы ГИС ЖКХ. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования. Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в том числе донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Недавно в системе была добавлена вкладка, в которой подробно и доступно изложены принципы и порядок организации общих собраний собственников. Это поможет владельцам легче понимать и реализовывать процедуры, связанные с управлением общим имуществом в многоквартирных домах.

Также теперь доступна отдельная страница, которая содержит основную информацию о порядке организации и проведении общих собраний собственников в онлайн-формате. Это особенно важно в тех случаях, когда собственники не могут присутствовать на встречах оффлайн, но при этом нужно решить актуальные вопросы.

Как организовать собрание в доме через ГИС ЖКХ

Проверьте статус оператора обработки персональных данных:

убедитесь, что ваша компания числится на сайте Роскомнадзора. Если нет — подайте заявку;

актуализируйте реестр собственников. Проверьте права собственности через Росреестр. Если информация устарела — необходимо внести корректировки.

Подготовьте электронный паспорт дома на сайте ГИС ЖКХ:

указан корректный кадастровый номер;

проверьте наличие всех помещений с привязанными кадастровыми номерами;

все дочерние номера также правильно указаны;

нет аномально маленьких помещений (<1 кв. м).

Подготовьтесь к голосованию:

создайте проект сообщения о голосовании. Используйте шаблон Оператора и согласуйте его с юристом;

заполните шаблон бюллетеня. Необходимо также согласовать его с юристом.

Разместите информацию об ОСС:

подпишите и разместите сообщение о голосовании в подъезде э дома;

загрузите его в ГИС ЖКХ, заполнив все обязательные поля.

Организуйте сбор голосов:

в день голосования всем собственникам будут отправлены уведомления в личные кабинеты ГИС ЖКХ и госуслуг, а также на электронную почту;

проголосовать можно онлайн через мобильное приложение «Госуслуги Дом» или в личном кабинете ГИС ЖКХ — голоса будут учитываться автоматически.

Разместите заполненные собственниками бюллетени в системе:

обеспечьте возможность получения и сдачи бюллетеней для тех, кто не сможет проголосовать онлайн.

Подведите итоги:

после завершения голосования протокол будет автоматически сформирован через 1 час;

протокол и решения собственников будут доступны в личном кабинете ГЖИ, но их также нужно отправить в ГЖИ.

Опубликуйте итоги:

необходимо разместить информационное сообщение об итогах голосования в подъездах;

убедитесь, что собственники знают о возможности просмотра протокола в ГИС ЖКХ и в приложении «Госуслуги Дом».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что при электронном голосовании собственников жилья в МКД процессы можно отслеживать более оперативно.

«Наша задача — познакомить, вооружить жителей новым, удобным механизмом голосования за управляющую компанию. Ряд муниципалитетов уже включились в эту работу, а ключевое в этой работе — это разъяснение того, как поступать в тех или иных случаях, ну и, конечно, общее собрание собственников», — уточнил Воробьев.