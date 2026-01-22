В 16 населенных пунктах округа Клин подключат газ по федеральной программе

С 19 января в городском округе Клин газифицируют 21 индивидуальный жилой дом в 16 населенных пунктах по программе «Социальная газификация», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В деревне Новоселки городского округа Клин завершено подключение домов к газу по программе «Социальная газификация». Теперь дачники смогут приезжать в свои дома круглый год. 22 января еще одна семья получила возможность комфортного проживания вне зависимости от сезона.

Ранее жители, такие как семья Чуевых, могли приезжать только летом и весной, поскольку зимой отапливали дом дровами, что занимало до двух дней. В 2025 году после подачи заявки на участке Чуевых проложили трубы и установили газовый котел. Все работы контролировали специалисты «Мособлгаза». Финальным этапом стало символическое зажигание конфорки.

«Теперь я не хочу отсюда уезжать. В доме стало заметно теплее, и больше не нужно носить дрова. Я очень рада, что у нас появился газ», — рассказала Алина Чуева.

Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В Клину по ней уже газифицировано более 2,5 тысяч домов. Подать заявку на подключение могут все жители Московской области.

На неделе с 19 января газификация пройдет в 16 населенных пунктах: Васильково, Першутино, Бекетова, Колосово, Зубово, Воронино, Трехденево, Новоселки, Некрасино, Копылово, Подорки, Масюгино, Нудоль (ул. Первомайская), Петровское, Высоковск (ул. Красноармейская и ул. Радищева), Клин (ул. Дурыманова).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.