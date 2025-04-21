«Удар по карману граждан»: Путин высказался об индексации тарифов ЖКХ

Президент России Владимир Путин 21 апреля провел рабочую встречу с главами муниципалитетов, в ходе которой высказался об индексации тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство. По мнению главы государства, несвоевременная индексация провоцирует необоснованные удары по карману граждан, пишет РИА Новости .

Путин обратил внимание глав муниципалитетов на важность своевременного ремонта жилищного фонда страны. Он отметил, что по своему опыту работы на посту зампредседателя правительства Санкт-Петербурга помнит, насколько важно все делать вовремя. Нельзя терять ни одного дня, потому что тогда начинают копиться задачи и в том числе сдвигается индексация тарифов ЖКХ, которая также должна проходить вовремя, чтобы не бить по карману граждан.

«Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов, потом все, до свидания. Потом принятие решения об индексации через год, через два, через три кажется совершенно невозможным без федеральных субсидий, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы», — подчеркнул он.

Ранее в Госдуме рассказали, что с 1 июля в РФ тарифы ЖКХ вырастут почти на 12%. При этом точные тарифы будут определяться отдельно в каждом регионе.