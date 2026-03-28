У более 50% обесточенных потребителей в Дагестане восстановили свет

Отмечается, что основными причинами технологических нарушений стали обрывы и схлестывание проводов, а также повреждения опор из-за сходов селевых потоков на фоне обильных осадков, мокрого снега и сильного ветра.

Власти Дагестана объявили чрезвычайную ситуацию в Махачкале после того, как проливные дожди вызвали масштабные последствия для всего региона. Столица республики пострадала сильнее всего: из затопленных жилых домов спасатели эвакуировали свыше 70 жителей.

По всей территории республики режим повышенной готовности введен до 30 марта. Сильные осадки спровоцировали не только подтопления, но и серьезные перебои в работе коммунальной инфраструктуры.

Согласно данным регионального управления МЧС, к полудню по московскому времени без электричества оставались более 320 тысяч жителей, также фиксировались проблемы с водоснабжением.

