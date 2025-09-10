Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев подчеркнул важность Межрегионального энергетического форума «Решения для нового технологического уклада» в Подмосковье. Он заявил, что это площадка по обмену опытом и технологиями.

Цивилев выразил желание, чтобы форум стал регулярным событием, потому что потенциал у мероприятия в Московской области очень большой. Он подчеркнул, что у каждого форума должна быть своя специализация.

«Вот мне бы хотелось, чтобы у этого форума была специализация — работа с региональными командами и, прежде всего, с муниципальными по всей стране. Чтобы можно было обменяться современными технологиями в области электроэнергетики, внедрения их для каждого человека в нашей стране. С такой специализацией, на мой взгляд, эта площадка заняла бы достойное положение, принесла бы очень много пользы для наших людей», — сказал журналистам Цивилев.

Межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада» проходит 10 сентября в региональном Доме правительства. Организаторами мероприятия выступили правительство Московской области совместно с ПАО «Россети» при поддержке министерства энергетики РФ.

Губернатор региона Андрей Воробьев во время Межрегионального энергетического форума в Подмосковье отметил, что мероприятие имеет важное значение для всех регионов России и их жителей.

«Это форум, на который мы пригласили министров энергетики — людей, которые отвечают за тепло и электроэнергию в своих регионах. Тема абсолютно прикладная, и наша задача сегодня — обсудить все важные моменты и слабые места и, соответственно, найти решение или через изменение закона, нормативной базы, или с применением новых технологий, которые сегодня есть», — сказал Воробьев.