Воробьев: энергетический форум в Подмосковье важен для всех регионов РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время Межрегионального энергетического форума в Подмосковье отметил, что мероприятие имеет важное значение для всех регионов России и их жителей.

«Это форум, на который мы пригласили министров энергетики — людей, которые отвечают за тепло и электроэнергию в своих регионах. Тема абсолютно прикладная, и наша задача сегодня — обсудить все важные моменты и слабые места и, соответственно, найти решение или через изменение закона, нормативной базы, или с применением новых технологий, которые сегодня есть», — сказал Воробьев.

Губернатор Московской области отметил, что в этой работе очень важно партнерство. Регион также очень дорожит партнерством с министерством энергетики РФ, имеет множество совместных программ, которые гарантируют надежное энергоснабжение.

«Другой наш партнер — это „Россети“. С такими партнерами мы имеем все необходимые ресурсы для модернизации систем энергоснабжения. Для нас это партнерство очень важно», — добавил Воробьев.

Межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада» проходит в среду в Красногорске.