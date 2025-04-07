Цифровой паспорт готовности домов Подмосковья к зиме позволит избежать фальсификаций

Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов сообщил, что цифровой паспорт готовности жилых домов к зимнему периоду позволит избежать нарушений и фальсификаций в работе.

«Это очень важное изменение. В прошлом году мы с этим столкнулись, когда обходили дома и дали управляющим компаниям задачу на устранение (нарушений — ред.). Через „Проверки Подмосковья“ мы увидели, что дома либо принимались без устранения нарушений или уже были приняты, хотя мы выделили нарушения», — сказал Мурашов.

Он уточнил, что в новой цифровой версии паспорта принять дом, как готовый к ОЗП, будет возможно только при подтверждении устранения нарушений в виде документов, свидетельствующих об этом. Также для проверяющих органов станут прозрачнее сроки выполнения работ.

Совершить полный переход на цифровой паспорт готовности к ОЗП в регионе планируют в течение 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что жителей нужно оперативно информировать о сроках проведения капремонта жилых домов.

«Нам очень важно <…> иметь очень понятный диалог, потому что, когда мы заходим ремонтировать двор или когда мы начинаем капитальный ремонт дома, или даже собственной квартиры, всем хочется понять, когда мы начинаем и когда мы заканчиваем», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.