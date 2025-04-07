«Нам очень важно <…> иметь очень понятный диалог, потому что, когда мы заходим ремонтировать двор или когда мы начинаем капитальный ремонт дома, или даже собственной квартиры, всем хочется понять, когда мы начинаем и когда мы заканчиваем», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что если непонятны сроки завершения работ, то это приносит неудобства жителям, приводит к раздражению.

По его словам, задача властей состоит в том, чтобы блок ЖКХ действовал слаженно.

Ранее глава региона заявил, что уровень доверия жителей — важный показатель для властей.