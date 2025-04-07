«У нас три основных вопроса. Первый — это все, что связано с социологией, клиентоцентричностью, сферами, где жители оценивают нашу работу хорошо, где есть уязвимые места, есть к чему стремиться. Вы знаете, что в том числе и уровень доверия является указным показателем, который мы обязательно отслеживаем», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Как добавил губернатор, региональные власти следят за тем, что беспокоит людей в разное время года, в разные периоды.

По его словам, в этом вопросе сегодня будут расставлены акценты и показана картина как отраслевая, так и территориальная.